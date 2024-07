OPERAZIONE ANTI- CAPORALATO NEL CASERTANO

Controlli a tappeto nel casertano contro il caporalato. Un’operazione condotta dai carabinieri della Tutela del lavoro, dall’ l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Un servizio di vigilanza che ha riguardato il settore agricolo di diverse province (Mantova, Modena, Latina, Foggia), oltre a quella di Caserta.

In Terra di Lavoro sono state controllate 20 aziende di cui 16 sono risultate irregolari (80%) e 11 sono state sospese (55%). Sono stati 75 i lavoratori controllati, dei quali 38 irregolari (50%) e 20 completamente “in nero” (27%). In particolare, durante un’ispezione effettuata all’interno di un’azienda agricola, è stato riscontrato come l’azienda sottraesse energia elettrica alla rete d’illuminazione pubblica mediante un allaccio abusivo.

I controlli effettuati hanno evidenziato come, in tutte le cinque province di riferimento, dopo il decesso del cittadino indiano avvenuto nella provincia di Latina, alcuni imprenditori agricoli abbiano assunto 143 lavoratori (28% del totale di 505 lavoratori controllati) con contratti di lavoro stagionale a decorrere dalla fine di giugno con termine il 31 agosto 2024. Nella provincia di Caserta questo ha interessato 14 lavoratori.