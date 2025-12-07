Operazione antibracconaggio a Marcianise (Caserta), effettuata dalle Guardie del WWF Italia

Marcianise (Caserta) – Nella mattinata di sabato 6 dicembre 2025 le Guardie Giurate Venatorie del WWF Italia – Nucleo provinciale di Caserta hanno condotto una mirata operazione di contrasto ai reati ambientali e contro la fauna selvatica nelle campagne di Marcianise, individuando e denunciando due cacciatori di frodo sorpresi con un richiamo elettroacustico vietato. L’intervento rientra nell’attività di controllo costante che il WWF svolge sul territorio per combattere i crimini contro la natura, un fenomeno particolarmente diffuso nei mesi di ottobre e novembre, periodo in cui numerose specie selvatiche attraversano l’Italia in quella che gli esperti definiscono una vera “esplosione di biodiversità”.

Durante le verifiche ambientali, le Guardie del WWF hanno percepito a distanza il suono di un richiamo elettroacustico che riproduceva il verso del tordo. L’utilizzo di questo dispositivo è severamente vietato dalla normativa venatoria, in quanto permette di attirare grandi quantità di uccelli in un’unica area, facilitando l’abbattimento indiscriminato degli esemplari.

Dopo una breve attività ispettiva, gli agenti hanno individuato due persone che stavano esercitando l’attività venatoria con il supporto del richiamo in funzione. A quel punto, le Guardie Giurate hanno immediatamente allertato la Polizia Provinciale di Caserta, che è intervenuta sul posto.

Sequestri e denuncia all’Autorità giudiziaria

I due cacciatori di frodo sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente. Durante l’operazione sono stati sequestrati:

due fucili calibro 12,

diverse munizioni,

un richiamo elettroacustico vietato.

L’azione delle Guardie Giurate Venatorie del WWF Italia conferma l’impegno costante dell’associazione nella tutela della biodiversità e nel contrasto alle pratiche illegali che minacciano gli ecosistemi campani. Il WWF ha annunciato che le attività di vigilanza proseguiranno in modo costante e continuativo su tutto il territorio regionale. Un ringraziamento è stato rivolto alla Polizia Provinciale di Caserta per il supporto fornito durante l’intervento