OPERAZIONE ANTIDROGA NELLE LOCALITÀ TURISTICHE

I carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca hanno messo a segno un’operazione che ha portato all’arresto di tre persone e alla denuncia di altre tre a piede libero, accusate di essere coinvolte in un vasto giro di spaccio di stupefacenti nelle località turistiche del litorale casertano.

Gli arresti e le misure cautelari

Su disposizione del giudice per le indagini preliminari Emilio Minio, sono finiti in carcere Antonio Alduccini, 50 anni, di Cellole, e Daniele Mendetta, 48 anni, di Castel Volturno. Nicolaj Rispoli, 34 anni, di Cellole, è stato invece posto agli arresti domiciliari. Altre tre persone sono indagate a piede libero. L’indagine, coordinata dall’autorità giudiziaria, copre un periodo che va da giugno.

Il modus operandi degli spacciatori

Secondo quanto emerso dalle indagini, la droga veniva acquistata da spacciatori di Mondragone e Castel Volturno per poi essere rivenduta a Cellole e nei comuni limitrofi. L’attività investigativa dei carabinieri è stata complessa e articolata, comprendendo intercettazioni telefoniche, pedinamenti e l’installazione di telecamere per monitorare gli scambi di droga. Durante l’operazione, i militari hanno sequestrato prevalentemente cocaina e crack, documentando almeno 28 episodi di cessione di stupefacenti.

Gli episodi di spaccio

Tra gli episodi di spaccio documentati, uno ha coinvolto un dipendente di un hotel a Baia Domizia. I carabinieri hanno intercettato le comunicazioni tra il cliente e i pusher, che si riferivano al crack come “come quell’altra volta”. Dopo aver effettuato lo scambio, l’acquirente è stato fermato e trovato in possesso di tre dosi di crack. Tuttavia, l’uomo non ha collaborato con le autorità, limitandosi a dichiarare: “Non lo conosco, so che si chiama Giovanni”.

Le conclusioni del gip

Per il giudice Minio, gli indagati hanno dimostrato una significativa caratura criminale, gestendo cospicue quantità di droga e mantenendo contatti con il mondo del narcotraffico. In particolare, Antonio Alduccini è stato descritto come una “personalità allarmante”, ritenuto tra i principali artefici dello spaccio nella zona.