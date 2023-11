Operazione del Nucleo investigativo del comando provinciale dei Carabinieri. Custodia cautelare per due imprenditori

Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che nelle prime ore della mattinata

odierna, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, a conclusione di

una complessa ed articolata attività investigativa, diretta e coordinata dalla Direzione Distrettuale

Antimafia della Procura di Napoli, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare,

emessa dal Tribunale di Napoli -Sezione del Gip- nei confronti di 3 persone, tra cui un professionista

destinatario della misura degli arresti domiciliari e due imprenditori riconducibili al Clan dei Casalesi

per i quali, invece, il Giudice ha disposto la traduzione in carcere.

Le indagini, condotte dai Carabinieri dall’anno 2021, caratterizzate da numerose e penetranti

intercettazioni telefoniche ed ambientali, combinate con mirate attività di riscontro anche di flussi

bancari, hanno permesso di accertare la capacità di infiltrazione dei due imprenditori nel settore degli

appalti pubblici e il condizionamento delle procedure, con la finalità di aggiudicarsi lavori i cui

compensi, in parte, sono stati destinati a finanziare il citato Clan dei Casalesi. Nel corso dell’attività

investigativa è stata acclarata la turbativa d’asta illecitamente operata dai tre indagati con il

professionista, nell’allora veste di Responsabile dell’Ufficio Tecnico e componente della commissione

aggiudicatrice della gara, per due appalti pubblici, in un comune della provincia di Caserta, relativi ai

lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale, adeguamento sismico ed

efficientamento energetico di un plesso scolastico, per un importo complessivo di oltre 3 milioni di

euro.

L’amministratore, attraverso uno stratagemma informatico, avrebbe modificato l’elenco delle ditte

sorteggiate da invitare alla gara, ricavate, come normalmente previsto dall’iter, dalla piattaforma

consortile ASMEL.

e’ stato accertato, altresì, che i due imprenditori, attraverso la gestione occulta di alcune società,

muovevano e drenavano liquidità che, così sottratta ad eventuali misure di prevenzione, realizzava

anche la finalità di poter essere destinata all’organizzazione mafiosa del Clan dei Casalesi. A seguito

delle risultanze investigative di cui sopra, la Procura della Repubblica di Napoli ha disposto anche il

sequestro della totalità delle quote di partecipazione al capitale di due società con sede a Napoli e

Caserta, delegando per l’esecuzione personale del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria – Gruppo

Investigativo Antiriciclaggio – della Guardia di Finanza di Roma.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui

sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari di essa, in quanto persone indagate, sono da

considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva