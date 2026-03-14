Operazione di Polizia. Circolo chiuso e due cittadini espulsi.

La Polizia di Stato di Caserta, nei giorni scorsi , nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dell’immigrazione clandestina, ha espulso due cittadini extracomunitari di origine albanese e ha disposto la chiusura di un circolo privato sprovvisto delle prescritte autorizzazioni.

In particolare, gli operatori del Commissariato P.S. di Maddaloni, nell’ambito di un’attività straordinaria di controllo del territorio finalizzata al contrasto dei reati predatori nonché ai controlli dei circoli privati e degli esercizi pubblici, ha identificato 14 persone, di cui 12 pregiudicate.

Al gestore del circolo privato è stata contestata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5000,00 a causa della somministrazione di bevande alcoliche senza titolo nonché di occupazione abusiva di suolo pubblico.