Ora e ufficiale la Bundesliga ripartirà!!

“La Bundesliga potrà tornare a giocare da metà maggio” ha annunciato la Merkel. “Se il contagio risale, si torna alle restrizioni”cosi la cancelliera Angela Merkel ha dato il via libero per far ricominciar il campionato tedesco. Domani la federazione tedesca farà una riunione con i vari club per decidere quando ripartire. Ovviamente il campionato continuerà sempre se la soglia dei contagi rimarrà stabile, ci sara anche una sorta di ritiro per i giocatori. A tal proposito sulla vicenda e intervenuto anche, il presidente della Baviera, Markus Soeder, spiegando come i calciatori dovranno ovviamente rispettare le regole come tutti ed evitare comportamenti irregolari.