ORCO PEDOFILO NELLA PROVINCIA DI CASERTA

Lusciano – Un’orrenda vicenda ci giunge dalla provincia di Caserta, da Lusciano, a quanto pare un uomo un pensionato di anni 74 avrebbe abusato di una bambina di 7 anni. Un accusa molto pesante nei confronti di un 74enne di Lusciano, cerchiamo di ricostruire quanto accaduto: dall’anno 2019 gli abusi si sarebbero perpetrati su una bambina di anni sette la quale manifestava durante il periodo nel quale avrebbe subito abusi, nervosismo insonnia ed altri disturbi. Dopo una certa insistenza la bambina si sarebbe poi successivamente aperta, anche con la propria mamma.

Le indagini sarebbero partite da parte della procura di Napoli, dopo le denunce di una donna rumena ai carabinieri. Prima di aprirsi con la madre, la bimba aveva manifestato, nel periodo in cui subiva gli abusi, tanto nervosismo e comportamenti particolari; ai carabinieri la madre ha riferito che la piccola si svegliava di soprassalto nel cuore della notte, dormiva poco, e addirittura non si faceva toccare. Quando sono partite le indagini, la bimba è stata seguita da una psicologa, che ha permesso ai carabinieri di ricostruire la vicenda, e trovare poi altri riscontri per permettere alla Procura di chiedere e ottenere dal giudice per le indagini preliminari l’arresto del 74enne che poi sarebbe stato condotto in carcere su ordine del giudice delle indagini preliminari (GIP) della procura del Tribunale di Napoli Nord.

Seguiranno aggiornamenti