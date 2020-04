Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca dichiara in una nuova ordinanza per Pasqua e lunedí in Albis che resteranno chiuse tutte le attività commerciali, compresi i supermercati e le rivendite di generi alimentari con esclusione delle farmacie e dei distributori di carburante. Queste le norme da seguire per i prossimi giorni. Intanto si prevede un prolungamento per la quarantena fino al 4 maggio anche se nulla é stato disposto ufficialmente.