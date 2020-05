Ordinanze Movida SPC: ” Altalena improvvisata, operazione di facciata del Sindaco Marino”

Caserta. Si sposta al tema del controllo del territorio e delle misure adottate per la fase 2 lo scontro tra l’amministrazione comunale e Speranza per Caserta dopo l’assenza in consiglio comunale dei due consiglieri Norma Naim e Francesco Apperti per protesta contro l’attuale gestione dei lavori consiliari.

“Di fronte ad atti amministrativi irregolari e ad una conduzione cialtronesca dei lavori comunali, i consiglieri di opposizione hanno la sola facoltà di protestare e denunciare, alla pubblica opinione e alle autorità competenti, tutto quello che non va – dichiara Michele Miccolo, coordinatore di Speranza per Caserta – Noi sosteniamo la scelta dei nostri consiglieri di non essere stati presenti all’ultimo consiglio barzelletta, convocato per un solo argomento, mentre decine di interrogazioni, mozioni e richieste dell’opposizione sono ferme da un anno e questa città continua ad essere allo sbando”.

Uno dei temi di maggiore scontro con l’amministrazione comunale è certamente quello della ripresa delle attività di ristorazione e dei bar legato, ovviamente, al mai risolto problema della Movida. “L’altalena delle ordinanze tra Stato, Regione e Comune, ci sembra frutto di totale improvvisazione per un problema che investe direttamente la vita dei cittadini – dichiara Rosanna Di Costanzo del coordinamento di Speranza per Caserta – De Luca in 24 ore ha cambiato idea e chiuso i locali alle 23, il Sindaco Marino si è accorto che la Movida nel centro storico è ingestibile dopo anni di segnalazioni e di denunce.

Quello che viene proposto, in una situazione di emergenza sanitaria, è ancora e soltanto un’operazione di facciata, mentre i cittadini restano in attesa di capire come si intende garantire l’accessibilità ai locali e quella alle abitazioni dei residenti, interdetta proprio dagli assembramenti costanti. Quello che serve è un piano serio di riorganizzazione della Movida che, finora, come abbiamo sempre avuto modo di testimoniare – conclude Di Costanzo – si riduce spesso ad un insensato affollamento senza alcun controllo in difesa dei cittadini da parte dello Stato, ancor più grave in tempi di pandemia”.