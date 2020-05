Ordine Commercialisti Caserta dona mille mascherine all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano

CASERTA – Sono state consegnate martedì mattina. 18 maggio 2020, mille mascherine di protezione FFP2 da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta all’Azienda ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano”. È questo un altro importante risultato dell’iniziativa promossa dal Consiglio dell’Ordine guidato da Luigi Fabozzi.

All’inizio dell’emergenza era stato già donato al nosocomio casertano un respiratore polmonare e nelle scorse settimane erano state consegnate all’Ospedale Covid di Maddaloni 500 mascherine di protezione. Come molti altri Ordini d’Italia, anche quello casertano ha deciso fin da principio di essere vicino ai tanti medici e operatori sanitari impegnati nelle strutture del territorio.

Questo il messaggio lanciato dal Consiglio ai propri iscritti nei primi giorni della pandemia: «Insieme ce la faremo. Dobbiamo dimostrare quanto i commercialisti siano utili al Paese: non c’è occasione migliore di questa per testimoniarlo. Non abbiamo dubbi che il grande senso civico e di responsabilità, che da sempre ci contraddistingue, anche questa volta ci renderà orgogliosi di appartenere a questa categoria».