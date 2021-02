ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DI CASERTA, ARRIVA IL TESSERINO DIGITALE PER GLI ISCRITTI.

L’ordine degli Architetti PPC della provincia di Caserta consegnerà a tutti i suoi nuovi iscritti un badge digitale che sostituirà il tradizionale tesserino.

Ad annunciarlo il presidente Raffaele Cecoro che ha condiviso questa importante innovazione con il consiglio direttivo dell’Ordine che sarà tra i primi in Italia ad introdurre il tesserino digitalizzato per i suoi iscritti.

Il badge sarà gratuito per i nuovi associati all’ordine della provincia di Caserta, per gli architetti che vorranno sostituire il vecchio tesserino, invece, sarà previsto il versamento di una minima quota per sostenere unicamente le spese di realizzazione della nuova carta magnetica.

“Ognuno di noi avrà innovativi tesserini in formato digitale, dotati di chip di riconoscimento con codice univoco. Un badge a tutti gli effetti che sarà utile per le attività formative ma che in futuro avrà anche la possibilità di essere implementato con ulteriori funzioni tecnologiche.

Riteniamo che sia fondamentale per gli ordini professionali come il nostro, introdurre e perseguire una costante innovazione così da permettere ai propri iscritti di svolgere la professione in maniera adeguata e corrispondente alle moderne esigenze tecnologiche ed informatiche”, dichiara il presidente Cecoro.