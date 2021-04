Ordine degli avv. di S. Maria C.v. commissariato, cambia la presidenza

L’ordine di S. Maria Capua Vetere è stato commissariato, a seguito di un decreto emesso dal parte del ministro di grazia e Marta Cartabia, a seguito di UNA proposta del Consiglio nazionale forense, ha infatti decretato lo scioglimento del Consiglio dell’Ordine nominando contestualmente quale commissario straordinario, l’avvocato del foro di Napoli Eugenio Cricrì. Entro 120 giorni il commissario dovrà convocare l’assemblea per le prossime elezioni forensi. Lo scorso 15 marzo, il presidente ad interim Elio Sticco, consigliere anziano che aveva preso il posto del presidente dimissionario Adolfo Russo, ha inviato gli atti al Consiglio Nazionale forense dopo aver preso atto dell’impossibilità di far funzionare il Consiglio dell’ordine per mancanza del numero legale, causa assenza di sette consiglieri dissidenti di Dignità Forense, che già in cinque occasioni da gennaio non si erano assolutamente presentati alle riunioni.

Dopo il commissariamento è stato eletto un altro presidente per quel che concerne l’ordine di S. Maria Capua Vetere, si tratta dell’avv. Ottavio Pannone, il quale dopo la nomina ha dichiarato in così “Sono ben lieto di ricoprire la carica di Presidente di un prestigioso Ordine Professionale che storicamente rappresenta la Giustizia sul nostro territorio, e sono parimenti contento di aver ottenuto il consenso di tanti colleghi” ha dichiarato Pannone. “Il risultato mi spinge ad un impegno ancor più consistente onde poter affrontare le gravi tematiche che affliggono questo Foro. Il Consiglio mira all’Unità affinché tale auspicabile risultato possa essere più facilmente raggiungibile. Ringrazio infine tutti i colleghi che hanno votato, nonostante le interminabili code al seggio: questo sarà sicuramente uno dei primi argomenti da affrontare nelle prossime settimane di lavoro”

La nomina da parte dell’avv. Pannone è stata fatta dall’ avv.to Renato Iaselli, l’avv Tiziana Ferrara ed Annamaria Sadutto