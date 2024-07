Ordine dei giornalisti, un eBook per aiutare i giornalisti nel loro lavoro

Informazione e Giustizia, gruppo di lavoro dell’Ordine dei giornalisti coordinato dal consigliere, membro dell’esecutivo, Gianluca Amadori e composto dai consiglieri Riccardo Arena, Oreste Lo Pomo e Pierluigi Roesler Franz, ha realizzato uno strumento rivolto ai giornalisti, “per aiutarli ad orientarsi tra i più recenti interventi del legislatore in materia di informazione e giustizia; un’occasione per stimolare una riflessione, non senza qualche preoccupazione, sulle limitazioni che, passo dopo passo, il legislatore sta introducendo, con il rischio di comprimere il diritto dei cittadini ad essere compiutamente e correttamente informati” così leggiamo sul sito dell’ordine

L’ebook è scaricabile dall’home page del sito www.odg.it. Il testo descrive le proposte avanzate dall’Ordine dei giornalisti in merito alla difesa della libertà di informazione.

”Tra le tematiche affrontate- citiamo dal sito – figurano le novità introdotte dal decreto sulla presunzione d’innocenza, che tanti problemi stanno creando al lavoro dei cronisti, le problematiche connesse alla normativa sul diritto all’oblio e le preoccupazioni connesse alla proposta di sanzioni economiche spropositate per i casi di diffamazione a mezzo stampa. E ancora la denuncia dell’aumento di minacce e intimidazioni a danno dei giornalisti, la richiesta di interventi concreti per contrastare il fenomeno delle cosiddette “querele bavaglio”, le iniziative per sostenere l’approvazione dell’European Media Freedom Act”