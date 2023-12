ORDINE PUBBLICO – IL SINDACO MARINO HA FIRMATO UN’ORDINANZA: VIETATA LA VENDITA DI BEVANDE IN VETRO E LATTINA NEI GIORNI 24 E 31 DICEMBRE

Il Sindaco Carlo Marino ha firmato un’ordinanza con la quale viene stabilito il divieto

assoluto, nei confronti di tutti gli esercizi pubblici, commerciali, le attività di commercio su

area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli ed altri punti di ristoro ubicati

nel territorio cittadino, ivi compresi i distributori automatici e di vicinato, dalle ore 10:00 alle

ore 21:00 dei giorni 24 dicembre e 31 dicembre, di vendita di bevande di qualunque

genere contenute in bottiglie e/o contenitori di vetro o lattine (la vendita o

somministrazione da parte degli esercizi pubblici potrà avvenire unicamente in bicchieri

monouso biodegradabili).

L’utilizzo di bicchieri di vetro all’esterno dei locali è consentito esclusivamente per la

somministrazione con la relativa consumazione nelle aree in concessione di occupazione

di suolo pubblico, con tavolini, sedie, dehors e altre strutture autorizzate.

Sempre nelle giornate del 24 e del 31 dicembre, dalle 10:00 alle 21:00, nelle aree

pubbliche o aperte al pubblico, poi, per tutti vige il divieto di consumare qualsiasi bevanda

in bottiglie/contenitori di vetro e/o lattina.

Il provvedimento è stato adottato per prevenire eventuali fenomeni di disturbo della quiete

pubblica e vandalismo nonché gravi forme di delinquenza (la cosiddetta “malamovida”),

che possono essere accentuati dal clima delle festività natalizie.

L’inosservanza dell’ordinanza comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa

pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, oltre al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13

della Legge n° 689/81.

Infine, sempre dalle ore 10:00 alle ore 21:00 dei giorni 24 e 31 dicembre, qualora

all’interno dei locali di somministrazione si verificassero situazioni di particolare

affollamento che possano creare pericoli alla pubblica incolumità, è consentita la diffusione

sonora all’esterno degli stessi, con impianti conformi alla normativa e comunque entro la

soglia prevista per le emissioni sonore nei centri urbani, indicate nell’articolo 35 del vigente

Regolamento di Polizia Urbana.