Ore 6,30. Sfiorata tragedia in Via San Carlo

Caserta. Questa mattina intorno alle 6.30 si è sfiorata la tragedia in pieno centro. Non è chiara la dinamica dell’ incidente, ma all’incrocio di Via Colombo con Via Santorio un Pullman della compagnia AIR , si è scontrato violentemente con una Ford.

Il Pullman dopo il violento impatto si è scaraventato nella cabina elettrica all’angolo di Via San Carlo, finendo quindi sul marciapiede. La zona è stata messa in sicurezza dall’intervento della Polizia Municipale.

Un episodio che poteva finire in catastrofe, se non fosse stata mattina presto: potevano essere coinvolti passeggeri dell’ autobus e addirittura investiti eventuali passanti sulla banchina.

Fortunatamente non sono stati registrati feriti ed un carattrezzi sta provvedendo a portare via il mezzo, completamente distrutto nella parte anteriore, in questo momento.

Il Comitato “Antica Via San Carlo” aveva più volte sollecitato l’Amministrazione Comunale per invitarla a porre un dosso alla fine di Via Colombo, dove lo stop non viene quasi mai rispettato, per limitare quantomeno la velocità delle auto che provengono da quella strada.

Chissà se anche all’alba, dove gli automobilisti sono portati ad accelerare, convinti di essere soli per strada, la presenza di un dosso, non avesse potuto evitare, o almeno ridurre al minimo, le conseguenze dell’impatto.