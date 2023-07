Organizza incontro a ” Luce Rosse” con una donna ma nell’ albergo si ritrova la cognata.

Finisce male per un 45enne , originario di Lucrino, che aveva organizzato via web su un sito di incontri un appuntamento al buio con una donna. L’uomo, arrivato nell’ albergo, si è trovato di fronte la cognata la quale non ha esitato un attimo ad avvisare dell’ accaduto la sorella, consorte del malcapitato

Al ritorno a casa la moglie ha fatto trovare all’uomo una valigia fuori la porta con all’ interno tutti i suoi effetti personali e ha fatto sapere allo stesso di aver avviato le pratiche di separazione e quelle di risarcimento per danni morali .