Organizzazione nuovi corsi guardie giurate, istruzioni anche per quanto concerne l’uso della pistola

Napoli – Stanno per esser effettuati altri corsi per quel che concerne le guardie particolari giurate, organizzate con l’ausilio dell’associazione delle guardie giurate.

Diamo qualche informazione per color oche volessero partecipare ad eventuali corsi dando qualche notizia. All’interno di quella che è l’associazione delle guardie particolari giurate di Napoli, ci saranno dei corsi dove sarà possibile anche fare delle esercitazioni con la pistola, con l’ausilio del presidente delle guardie giurate Giuseppe Alviti, il quale risulta essere anche istruttore di tiro con la pistola, campione italiano di tiro dinamico con la pistola il quale darà qualche indicazione su come utilizzare l’arma della pistola al fine di farne un giusto uso corretto durante l’espletamento del loro servizio di guardia giurata, anche per una sicurezza ed una tutela personale, in quanto l’arma della pistola dovrebbe essere usata soltanto come strumento di difesa e non come strumento di offesa.