Orgoglio cervinese Angela prima donna carabiniere

Cervino – Oggi è una giornata di festa e di orgoglio cittadino nel piccolo comune della provincia di Caserta.Angela Iaderosa

Questa mattina, a Reggio Calabria, Angela Iaderosa, 22 anni, ha prestato giuramento nella scuola allievi carabinieri del capoluogo calabrese. Ad oggi Angela è la prima ed unica “carabiniera” del comune di Cervino. Un evento per questa comunità, che da qualche anno si sta distinguendo anche per una grande operosità nelle iniziative culturali e sociali di spessore che promuove e che danno lustro all’intera provincia. Ora possono vantare di avere tra i loro concittadini illustri anche una donna carabiniere, che magari, grazie anche al suo esempio e alla sua determinazione nel raggiungere questo traguardo, non resti l’unica per troppo tempo.

Angela, a breve, divneterà anche un’infermiera, essendo tuttora iscritta alla facoltà di infermieristica presso la sede distaccata di Frosinone dell’università “La Sapienza “ di Roma. Pochi esami le mancano ancora per conseguire questo titolo, ugualmente prestigioso. Infermiera e carabiniere, un’indole rivolta ad aiutare il prossimo e a dare il suo contributo per una società migliore.

Complimenti Angela e congratulazioni da tutti i tuoi concittadini e dalla nostra redazione.