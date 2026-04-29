Orientalife: il giornalismo come didattica orientativa

L’Istituto “Franco Imposimato” di Maddaloni, diretto dalla Dirigente Scolastica Annalisa Lombardi, ha attivato, nell’ambito del progetto regionale “Orientalife”, un modulo dedicato al giornalismo, configurandosi come un’importante esperienza di didattica orientativa.

Nel corso di tre mattinate, l’Istituto ha ospitato la digital creator Desdemona Balzano, che ha guidato gli studenti della classe II E in un percorso di approfondimento sulle teorie e sulle tecniche della scrittura giornalistica.

Gli alunni, ben supportati dalle docenti Vittoria Tito e Teresa De Nitto, hanno lavorato alla produzione di testi espositivi chiari, coerenti e strutturati, confrontandosi con tematiche di attualità e di particolare interesse per il loro contesto generazionale. L’attività ha rappresentato un’occasione concreta per sviluppare competenze comunicative e capacità critiche.

Il percorso ha posto gli studenti al centro del processo formativo, favorendo lo sviluppo dell’autonomia, del senso di responsabilità e della consapevolezza nelle scelte future, in linea con le finalità orientative del progetto.

A conclusione dell’esperienza, una rappresentanza della classe (Aurora d’Albenzio e Tancredi Cerreto), accompagnata dalla docente Carla Ferraro, ha preso parte a un momento di restituzione presso gli studi di Canale 8, raccontando il lavoro svolto e le competenze acquisite.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’Istituto nel promuovere percorsi formativi innovativi, capaci di integrare apprendimento, orientamento e apertura al territorio.