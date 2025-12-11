Orizzonti di comunità. In un bene confiscato la due giorni all’insegna del dialogo tra i popoli

Venerdì 12 e sabato 13 dicembre, dalle ore 15.00 alle 21.00, presso il

bene confiscato “Alberto Vallefuoco” in Via Ripuaria, Nono Viale Parco della Noce n. 5/7 a Varcaturo (Giugliano in Campania), si terrà “Orizzonti di Comunità”, un’iniziativa dedicata all’incontro, al

dialogo e alla valorizzazione delle diversità come risorsa per la

crescita collettiva.

L’evento assume un valore particolarmente significativo perché si

svolge all’interno di un bene confiscato, un luogo che da simbolo di

illegalità diventa spazio di incontro, crescita e costruzione

collettiva.

Dopo i lavori di ristrutturazione che hanno permesso la riqualificazione delle Ville, grazie al contributo di Fondazione con il SUD, gli Enti Gestori aprono le porte degli immobili per presentare le tante iniziative che animeranno la struttura: una Casa per Ferie rivolta ad un turismo responsabile, una foresteria per lavoratori stagionali, un Centro Servizi di orientamento ai diritti, Hub interculturale e spazi di socialità per promuovere la cultura della legalità, la partecipazione e lo sviluppo socio economico del territorio con le sue tante risorse naturalistiche.

Restituire i beni confiscati alla comunità è un atto concreto di

rigenerazione sociale: significa trasformare spazi sottratti alla

criminalità in presidi di cittadinanza attiva, cultura e inclusione.

“Orizzonti di Comunità” nasce proprio con l’obiettivo di rafforzare

questo processo, coinvolgendo la cittadinanza nella progettazione e

rendendo visibile il potenziale dei beni comuni come motore di

cambiamento e di sviluppo locale.

La manifestazione si articolerà in due giornate tematiche.

La prima, in programma venerdì 12 dicembre e intitolata “Dialogando”, sarà dedicata alla presentazione delle attività di rigenerazione del bene confiscato e al coinvolgimento attivo della comunità locale. Sarà un momento di confronto aperto, pensato per condividere il percorso avviato e raccogliere idee e contributi utili allo sviluppo del progetto.

La seconda giornata, sabato 13 dicembre, dal titolo “Interculturando”, proporrà un programma di iniziative culturali, artistiche e sociali volte a celebrare la diversità e a promuovere l’interculturalità come valore fondante della vita comunitaria. Sarà anche l’occasione per celebrare i 70 anni di attività di intercultura ODV.

L’evento è realizzato da CIDIS Impresa Sociale con il coinvolgimento di Albanova Onlus e Agropoli Onlus, CSC Credito senza Confini, Intercultura ODV, Il Principe ETS, Pro Loco Litorale Domitio, realtà attive sul territorio che contribuiscono alla costruzione di spazi e progetti condivisi.

“Orizzonti di Comunità” nasce con l’intento di rafforzare i legami tra le persone, creare nuove opportunità di partecipazione e valorizzare il contributo delle diverse comunità presenti a Varcaturo e nell’area circostante.

Per info: tel 3917382780