ORO RE NERO: un vino giovane dal sapore antico

Caserta – Questa mattina nel vestibolo superiore della Reggia di Caserta è stato presentato ufficialmente ORO RE, il pallagrello nero della Vigna della Reggia di Caserta.

La vigna, che risale ai tempi e ai fasti del Regno dei Borbone, è ubicata nel bosco di san Silvestro e dal 2018, grazie all’impegno, alla dedizione e alle competenze della famiglia Fontana, che da anni opera nel settore vitivinicolo, è tornata a nuova vita dopo quasi due secoli.

Un progetto che non è solo commerciale ed imprenditoriale, ma che parla di storia innanzi tutto.

Storia di questo territorio che ha radici ben salde in un passato glorioso, reso grande da queste eccellenze che nel presente tornano a una nuova vita, contestualizzate in un progetto di respiro più ampio, in cui la Reggia di Caserta, patrimonio UNESCO tra i più visitati ed ammirati al mondo, mostra, per l’occasione, non solo la sua veste elegante e monumentale, ma anche un’anima fatta di tradizioni, di sapori, profumi e sensazioni che passano attraverso il vino.

Tenuta Fontana, con questo progetto, ha saputo riprendere le fila di un discorso interrotto, sospeso: ripartendo dalle basi, dal lavoro in vigna, ha camminato sulle orme lasciate dai Borboni, mai cancellate. Un’area ricca e fertile, circoscritta e quasi nascosta, aveva solo bisogno delle mani giuste per essere risvegliata. Ed è andata esattamente così.

Al termine di un lungo lavoro finalmente lo scorso anno la vendemmia e la conseguente produzione del pallagrello bianco ci aveva fatto scoprire un vino nuovo proveniente da un tempo lontano, un bianco senza eguali, che riusciva a coinvolgere i sensi e non trovava paragoni adeguati.

Oggi l’apertura delle prime bottiglie do ORO RE NERO, nell’ambito di un evento esclusivo a lui dedicato, non ha deluso le aspettative. Seppur giovane come rosso si è fatto subito apprezzare per le sue caratteristiche equilibrate, tipiche di questo vitigno, caratteristiche che lo fecero amare da re Ferdinando e che lo fanno amare ancora oggi. Un vino che non sente il peso degli anni, eterno per la sua gradevolezza, prezioso perché unico e caratteristico di questa terra, affascinante per la sua storia che è stata raccontata sapientemente questa mattina, nel corso della presentazione organizzata dalla Reggia di Caserta con Tenuta Fontana.

ORO RE NERO è stato presentato dal direttore della Reggia Tiziana Maffei con il CEO dell’azienda Mariapina Fontana. L’evento moderato dal giornalista Luigi Ferraiuolo è stato arricchito dalla narrazione di Manuela Piancastelli, giornalista esperta del settore. Opsite d’onore il console americano Tracy Roberts Pounds.

A conclusione si è tenuta una degustazione del pallagrello bianco e nero curata da Cesare Avenia presidente di Vitica e dall’AIS accompagnata da una colazione preparata dalla chef Rosanna Marziale.

Da un semplice sogno è partito un progetto che è cresciuto negli anni, consolidando una collaborazione tra eccellenze del nostro territorio, che hanno qualità ed unicità come tratti distintivi. Un binomio che fa onore alla nostra provincia, dandoci motivo di esserne orgogliosi detentori di tanta rara preziosa bellezza materiale ed immateriale.