Orologi fasulli nel casertano, finiscono a processo 6 persone

Sono migliaia di orologi della marca Daniel Wellington contraffatti che sarebbero stati commercializzati tra Caserta e il napoletano. Per questo motivo sono sotto processo sei soggetti, originari della nostra provincia e dell’area nord di Napoli.

Il tecnico indicato dalla polizia giudiziaria ha segnalato come gli orologi non siano uguali a quelli commercializzati in Italia, non potendo essere però sicuro sulla loro falsità.