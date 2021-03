ORRORE NELLA NOTTE, UCCIDE BIMBA DI DUE ANNI

E’ successo nella provincia di Milano, a Cisliano, un delitto orribile ed efferato una madre ha ucciso la propria figlia di anni due che è stata trovata esanime nel letto senza vita dalle forze dell’ordine.

Una vera e propria notte horror, la donna C.P. dapprima avrebbe chiamato il marito da cui era separata, dicendo che la figlia non esisteva più, l’immediata chiamata dell’uomo al 112, per far accorrere i militari in divisa nera era inutile giunti in via Mameli, abitazione della madre 41enne, facevano irruzione ma ritrovavano la piccola senza vita sul letto, con la donna in evidente stato di choc con dei tagli sul proprio corpo che facevano presagire un chiaro tentativo di suicidio andato a vuoto. La signora ora si trova agli arresti piantonata continuamente dalle forze dell’ordine per le sue condizioni psichiche drammatiche, nulla lasciava presagire il folle gesto.

L’esame autoptico chiarirà le cause del decesso. Seguiranno aggiornamenti