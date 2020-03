ORTA DI ATELLA. IL PD , PSI, M5S , COLLETTIVO CITTA’ VISIBILE E A.D O. scrivono alla commissione straordinaria al comandante della polizia municipale e alla segreteria generale del comune

Riceviamo e pubblichiamo la nota scritta

“Non è nostra intenzione fare alcun attacco alle istituzioni locali.

Questa pec è solo la sintesi di una sollecitazione, che un area politica locale molto vasta, intende fare agli organi competenti, ad esclusiva tutela dei cittadini ortesi.

Non possiamo più rimanere isolati e pretendiamo una informazione ufficiale e celere.

Così come siamo a completa disposizione per un supporto volontario, attraverso le tante nostre risorse umane anche specializzate.

Non vogliamo assolutamente strumentalizzare questa situazione, ma è nostro compito politico e morale, tutelare la condizione dei nostri concittadini in questo difficile momento di Emergenza 🚨 Sanitaria.

Siamo sicuri che il nostri accorato APPELLO, non cadrà nel vuoto, e che verrà sicuramente data una celere risposta alle nostre richieste, attraverso un’immediata ed efficace azione istituzionale.”

LA PEC :

Egr. COMMISSIONE STRAORDINARIA

del Comune di Orta di Atella

Egr. COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

del Comune di Orta di Atella

Egr. SEGRETARIA GENERALE

del Comune di Orta di Atella

OGGETTO: miglioramento ed incremento attività operativa – C.O.C.- ORTA DI ATELLA

Le locali sezioni del Partito Democratico, del Partito Socialista Italiano, del Movimento Cinque Stelle, il collettivo Città Visibile e l’associazione Attivisti Democratici Ortesi, su richiesta di tanti abitanti di Orta di Atella,

PREMESSO CHE:

a seguito della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo coronavirus (Covid-19) da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 31.01.2020, lo stato di emergenza nazionale, per la durata di sei mesi, ed è stato individuato il Comitato Operativo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed individuato il Capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, quale Commissario Straordinario, a cui è stato dato il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza territoriale;

VISTI:

il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 e ss.mm.ii., recanti misure urgenti di contenimento del contagio;

la nota operativa n°01 del 25.02.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento della Protezione Civile e dell’ANCI, con la quale, al fine di ottimizzare i flussi informativi del sistema di protezione civile, si è inteso, in via precauzionale, attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.);

le Ordinanze del Presidente della Regione Campania n.ri 5-6-7 del 06.03.2020;

l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n°08 del 08.03.2020;

il Decreto della Commissione Straordinaria del Comune di Orta di Atella n°09 del 10.03.2020, con il quale si costituisce il CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) presso il Comando di Polizia Municipale, al fine di assicurare, nell’ambito del territorio del Comune di Orta di Atella, la piena attuazione dell’ordinanza del Presidente della Regione Campania (08/2020), secondo le indicazioni operative della Unità di Crisi Regionale;

ATTESO CHE:

la Commissione Straordinaria, con Decreto n°09 del 10.03.2020, ha disposto che le attività del CENTRO OPERATIVO COMUNALE, saranno dirette e coordinate dal Comandante della Polizia Municipale, Dott. Pasquale Pugliese

CHIEDONO

alla S.V. ILL.:

immediata comunicazione alla popolazione, attraverso una pagina istituzionale,

del numero di soggetti risultati positivi al Covid-19;

aggiornare e contestualmente comunicare il monitoraggio dei profili a rischio,

o eventualmente vulnerabili;

condividere le mappe dei servizi sanitari specializzati in presenza di eventuali focolai epidemiologici e tutte quelle misure ritenute utili per velocizzare ed ottimizzare la risposta del sistema locale, compreso l’eventuale incremento di ulteriori risorse umane specializzate e volontarie, in relazione ai protocolli di emergenza adottati dal Governo e dalla Regione Campania.

Sicuri di un vostro immediato e favorevole riscontro in merito, l’occasione è grata per porVi distinti saluti.