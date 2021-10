Roma, 20 ottobre 2021. “Alle elezioni amministrative di Orta di Atella (Ce), l’unico Comune campano dove si andrà al voto il 7 novembre prossimo perché sciolto per infiltrazione mafiosa, il Movimento 5 Stelle non parteciperà né con una propria lista, né con alcun candidato. Mi preme ricordarlo affinché i cittadini sappiano che non ci sono esponenti o candidati legittimati a parlare per conto del Movimento 5 Stelle.” Agostino Santillo, vicepresidente del Gruppo M5S al Senato della Repubblica.