ORTA DI ATELLA, SALTA IL CONFRONTO IN PIAZZA

ORTA D’ ATELLa – Salta il confronto in pubblica piazza da parte di coloro che sono candidati al prossimo consiglio comunale della città di Orta di Atella.

A quanto pare il maltempo ha inciso sul questo mancato incontro, che si doveva tenere all’interno della piazza di Orta di Atella

Nei giorni scorsi era stato richiesto un confronto tra i due candidati da parte di ‘Go! Ortesi’ ma Arena con la sua coalizione ha riferito che “siamo e saremo sempre aperti al confronto con tutte le diverse categorie culturali, sociali ed economiche della nostra comunità. Vogliamo parlare con coloro che hanno a cuore il futuro della nostra città, Orta di Atella ha bisogno di programmi e di persone. Serve far emergere i punti cruciali del programma elettorale, e lo faremo con tutti coloro che vorranno cambiare in meglio la nostra città. Siamo stati già più volte ‘attaccati’ in queste settimana.

Gianfranco Arena e Vincenzo Gaudino, continuano ad incontrare cittadini in vista del rush finale. Nella mattinata di domenica Arena ha incontrato i suoi sostenitori al Rione Croce Santa mentre Gaudino ha avuto una serie di incontri sul territorio