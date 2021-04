ORTA DI ATELLA: UN FRONTE RIFORMISTA E PROGRESSISTA

In un clima politico di incertezza e di attendismo, la posizione del PSI di Orta di Atella è sempre stata molto chiara e diretta.

Abbiamo sin da subito sostenuto l’importanza di creare una colazione di centro-sinistra che partisse dalle forze politiche che hanno condiviso il fronte di opposizione durante l’ultima esperienza amministrativa, con l’eventuale inclusione di partiti, associazioni e/o gruppi che possano rivedersi nel medesimo progetto.

Un chiaro manifesto riformista e progressista che miri principalmente a ripristinare un contesto di agibilità democratica, opponendosi fermamente a tutte le forme di intimidazioni e veleni che continuano ad inquinare il clima politico e sociale del nostro Paese.

Un progetto che ponga al centro del dibattito ed eventualmente del successivo programma amministrativo, le diverse drammaticità che affliggono la nostra comunità, da quella economica a quella relativa alla residua pianta organica comunale, dalla pianificazione territoriale ed infrastrutturale a quella ambientale, cercando di trovare una risoluzione seria alle stesse.

Il nostro percorso politico è partito da lontano, condiviso da tempo con il Partito Democratico locale, successivamente anche con l’associazione “Socialisti & Democratici”, con cui ci accomunano idee e programmi.

Oggi guardiamo di buon occhio la decisione maturata dai compagni di Città Visibile di intraprendere un percorso progressista che potrebbe portarci finalmente a condividere un progetto politico affine.

Auspichiamo che stavolta, attraverso un confronto leale e costruttivo, sempre con pari dignità tra le parti, ci siano i presupposti per costituire un fronte politico comune, innovativo, caratterizzato partiticamente, attraverso il quale si possa lavorare per realizzare un presente ed un futuro migliore per la nostra Orta.