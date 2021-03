Ortopratica “FARE DEL BENE TI FA STARE BENE”

“Fare del bene ti far star bene”” il nostro motto, la missione della nostra azienda per far del bene alle singole persone e all’intera comunità.

Abbiamo a cuore il sostegno delle problematiche fisiche e psicologiche della comunità di Caserta e Provincia. Ci troviamo in via G. D’annunzio n. 10 (di fronte al Palazzo della Salute). Il parcheggio è gratuito

disponiamo di una rampa per persone diversamente abili ,e per le persone più bisognose, abbiamo il nostro Angolo Donazioni. Vieni a trovarci, ti aspettiamo . Se non riesci a recarti in sede, chiamaci al numero 0823 15 46 474 e verremo noi da te☺️Consegna e consulenza gratuita”.

Ti aspettiamo!Federica e Anna