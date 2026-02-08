Oscar Di Maio porta in scena È asciuto pazzo ‘o parrucchiano

Oscar Di Maio – quarta generazione della famiglia teatrale fondata da Crescenzo Di Maio nel 1875 – è il protagonista e il regista di È asciuto pazzo ‘o parrucchiano, una commedia classica scritta dagli zii Gaetano e Olimpia.

L’azione si svolge in un paesino contadino diviso tra religione, credenze popolari e superstizioni, nella casa di don Sandro, parroco del paese, della sua indomabile perpetua donna Rosa e del sacrestano Modestino.

Il parroco, con ogni mezzo, combatte scaramucce, litigi e difficoltà dei fedeli, provando a consolidare la loro fede e operando spesso con ingenui sotterfugi e finti miracoli. I contrasti e le mezze verità di tutti i personaggi porteranno quasi alla pazzia don Sandro, facendo smuovere tuttavia le coscienze di tutti, con l’emersione dei “peccati” commessi dai paesani. L’intervento del Vescovo, per indagare sul “miracolo”, arricchirà un finale che farà sorridere, riflettere, ma anche sperare.

Con Oscar Di Maio e Alessandra Borrelli, sono in scena (in ordine alfabetico) Marcello Borsa, Francesco Cozzolino, Anna Damasco, Marzia Di Maio (quinta generazione della famiglia teatrale), Carmela Falciola, Rodolfo Fornario, Aurelio Magnetti, Francesco Petrillo, Antonella Quaranta, Ciro Scherma, Selenia Scognamiglio, Ambra Valva, con la partecipazione straordinaria di Oscarino Di Maio (cugino dell’attore-regista).

Le scene sono di Max Malavolta, il disegno luci di Ciro Salemi e i costumi di Luisa Pane, con l’assistenza alla regia di Ciro Scherma.

Intanto al Trianon Viviani è ripresa l’attività della Stanza delle Meraviglie e della neonata Stanza della Memoria, due realizzazioni innovative che, adottando le moderne tecnologie digitali, consentono una fruizione emozionale del ricco e variegato patrimonio della Canzone napoletana. Le Stanze fanno parte dell’Ecosistema digitale per la Cultura, il programma di digitalizzazione dei beni culturali, materiali e immateriali, finanziato e promosso dalla Regione Campania e attuato da Scabec. Sono visitabili dal martedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 17:30; la domenica, dalle 10 alle 13, con prenotazione obbligatoria tramite email a prenotazioni.trianon@scabec.it.

In occasione di San Valentino, il Trianon Viviani offre una promozione particolare per le coppie di innamorati: nei giorni di sabato 14 e domenica 15 febbraio è possibile acquistare – esclusivamente al botteghino del teatro – uno speciale biglietto per due persone, al prezzo speciale di 20 euro, valido per assistere a uno spettacolo a scelta di febbraio.

Intanto, per questa seconda parte del cartellone, che si conclude a maggio, ancòra è possibile regalarsi e regalare una card di abbonamento. Il Trianon Viviani ha predisposto due tipologie di card, Gold e Silver, che prevedono un pacchetto di quattro spettacoli a partire da 40 euro, sottoscrivibili solo presso il botteghino del teatro.

I biglietti sono acquistabili presso i consueti canali di vendita: botteghino, prevendite convenzionate e online su AzzurroService.net.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

