Ospedale di Comunità a Mondragone: approvato il progetto per 6,2 milioni di euro

Mondragone – Un passo in avanti verso gli obiettivi da raggiungere a beneficio dell’intera comunità.

Approvato il progetto per la costruzione entro il 2026 – alle spalle del distretto sanitario – dell’Ospedale di Comunità e della casa di cura con primo soccorso.

Di seguito la nota dell’On. Zannini

“L’ASL di Caserta, in data odierna (lunedì 24 aprile), ha pubblicato la delibera di approvazione del progetto per la costruzione sia dell’Ospedale che della Casa di Comunità per il Comune di Mondragone, per un importo complessivo di circa € 6.200.000,00.

Dopo anni di forte e costante impegno si certifica, oggi, un importantissimo traguardo che consentirà alla Centrale di Committenza So.Re.Sa l’indizione della procedura di gara e che porterà, da qui al 2026, alla realizzazione di un ospedale pubblico sul territorio cittadino; struttura sanitaria che manca – da sempre – a Mondragone.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla forte sinergia istituzionale che ha visto coinvolti la Regione Campania, attraverso l’operato incessante del Consigliere Regionale On. Giovanni Zannini, la stessa ASL di Caserta, retta dal Direttore Generale Dott. Amedeo Blasotti, il Servizio Tecnico dell’ASL, al cui interno ha costantemente seguito il progetto il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Geom. Giuseppe Piazza ed il Comune di Mondragone, guidato dal Sindaco Avv. Francesco Lavanga e ancor prima dal Dott. Virgilio Pacifico.

La costanza, l’impegno e la presenza continua consente sempre di raggiungere gli obiettivi prefissati, a totale beneficio della propria comunità”.