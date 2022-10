Ospedale di Maddaloni. Oggi riaprono 4 reparti

Maddaloni – Il giorno tanto atteso è arrivato. Si comincia a dare nuova vita all’ospedale di Maddaloni, nevralgico come posizione per il bacino d’utenza che serviva e secondo come produttività ed attività solo all’azienda ospedaliera di Caserta con la quale, in questi due anni, c’è sempre stato un buon rapporto di collaborazione. Oggi in ospedale grazie ai vertici dell’ASL, al loro impegno, anche politico, con le istituzioni e grazie anche all’impegno dell’ attuale direttrice sanitaria, la dott.ssa Vestini è stato possibile realizzare tutto questo.

Iniziano quindi i primi interventi di oculistica e riparte il reparto di otorinolaringoiatria, allocati al primo piano. Riaprono anche, al secondo piano, la pneumologia e la medicina per i ricoveri ordinari non covid, insieme alla riabilitazione respiratoria. Resterà un reparto covid med 4 che ospiterà pazienti covid da subintensiva e media-bassa intensità. Rimane l’ambulatorio per gli anticorpi monoclonali come terapia unica salvavita per il covid. In seguito è stata prevista anche la riapertura del pronto soccorso.