Ospedale Maddaloni . Santangelo incontra i vertici ASL con De Filippo e Marone

Ospedale di Maddaloni, Santangelo incontra i vertici Asl con De Filippo e Marone: via la scritta covid hospital, nuovi reparti e tempi certi per i lavori del nuovo pronto soccorso e di messa in sicurezza

Sarà presentato nei prossimi giorni un cronoprogramma dettagliato con tutti gli interventi che interesseranno l’ospedale di Maddaloni. Ce lo hanno confermato i vertici dell’ASL in un incontro che abbiamo avuto questa mattina con il sindaco Andrea de Filippo e l’assessore Claudio Marone. Tra gli interventi più significativi che interesseranno la nostra struttura ci sono l’adeguamento sismico e, soprattutto, i lavori per il nuovo pronto soccorso. Abbiamo chiesto ai vertici dell’azienda di rimuovere la scritta covid hospital tenuto conto che, allo stato, non ci sono pazienti ricoverati e di puntare su altre branche per rafforzare l’ospedale.

In particolare abbiamo chiesto il rafforzamento di medicina generale e chirurgia oltre al mantenimento di oculistica, otorinolaringoiatria, Radiologia e del laboratorio analisi. Nel vertice con l’azienda abbiamo affrontato l’articolato progetto che sarà presentato a breve per la costituzione di un unità complessa di cure primarie costituita da medici di base affiancati da un’equipe di infermieri. Tale servizio consentirà di affrontare i casi di patologie minori di primo intervento. Lo ha dichiarato Vincenzo Santangelo, consigliere regionale del gruppo Italia viva al consiglio regionale della Campania a margine del vertice di oggi.