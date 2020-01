Uomo di 40 anni muore all’Ospedale: la Procura avvia indagine

Lutto a Cesa. Sabato 4 gennaio 2020 e’ morto Antonio Landolfo. L’uomo, 40enne, e’ deceduto presso l‘Ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa lasciando amici e parenti addolorati e sbigottiti.

A causare la morte potrebbe essere stato un arresto cardiaco.

Antonio Landolfo risiedeva a Cesa ma era originario di Grumo Nevano.

L’uomo si era recato con la propria auto al Pronto Soccorso dell’Ospedale avvertendo un dolore persistente al petto. Era sofferente ma cosciente. Dopo di cio’, la situazione e’ precipitata.

Sulla morte del 40enne e’ intervenuta la Procura di Napoli Nord che ha attivato una indagine per accertare le cause del decesso: e’ stato, infatti, disposto il sequestro della cartella clinica e l’esame autoptico sulla salma.