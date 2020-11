Ospedale San Rocco, attivato percorso no-Covid per il Pronto Soccorso

Sessa Aurunca – Per garantire l’assistenza dei pazienti è stato attivato un percorso no-Covid per il Pronto Soccorso al primo piano dell’Ospedale San Rocco.

A comunicarlo il direttore sanitario che ha rivolto ai cittadini il seguente invito: “non recatevi al Pronto Soccorso se non per estrema necessità. Il personale dell’Ospedale farà di tutto per assistere i pazienti con la massima professionalità. Ce la faremo anche stavolta”.

Un appello che trova riscontro in quanto emerso in queste ore : “nella giornata di oggi all’interno del Pronto Soccorso c’erano 5 pazienti Covid-positivi in attesa di essere trasferiti in un centro Covid. Fra questi, Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere continuano a lavorare in grande sofferenza”.