Queste le parole del portiere del Napoli:” Siamo super contenti che il campionato possa ricominciare,in questo periodo il gruppo è rimasto molto unito. Però ora finalmente è arrivato il momento di ritornare su quel prato verde e riprendere a giocare le partite quelle vere.

Adesso finalmente sappiamo le date per poter ricominciare, dovremo essere bravi in queste due settimane ad allenarci bene per arrivare pronti alla sfida contro l’Inter.