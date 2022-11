OSS senza stipendio da mesi

Maddaloni – Un’odissea senza fine quella degli OSS delle cooperative, lavoratori senza diritti, e , ora, da qualche mese, anche senza stipendio. Ebbene sì, nonostante i vari cambiamenti nel settore sanitario, per loro non cambia mai nulla. E quando cambia è sempre e solo in peggio. Li abbiamo incontrati di nuovo, seguiamo le loro vicende da anni, sono sempre più delusi e demotivati.

I loro diritti negati, la loro dignità calpestata.

Ecco cosa ci hanno detto: “Non vediamo un euro da settembre.La direzione generale sa della nostra situazione, i sindacati non ci tutelano, la stessa cooperativa non si preoccupa di noi. La nostra paura è che la cooperativa abbia mandato le buste paga, ma senza aver accreditato la somma, e la rabbia sale perché non vedi un euro da mesi. Lavoriamo tutti nella stessa struttura, gli altri dipendenti ricevono regolare stipendio; invece noi, che il destino ci ha assegnati a queste cooperative, quasi dobbiamo elemosinare ciò che è un diritto e che abbiamo guadagnato lavorando”