OSSERVATORIO DIETA MEDITERRANEA E PASTORALE DELLA SALUTE OSPITANO MICHELE MIRABELLA ALL’AUDITORIUM PROVINCIA DI CASERTA  DI VIA CECCANO

Nell’ambito dai salotti del benessere la cura della “Casa Comune” organizzato dall’Osservatorio Dieta Mediterranea e dalla Pastorale della Salute della Diocesi di Caserta, venerdì 10 maggio alle ore 17.30 presso l’Auditorium Provincia di Caserta in via Ceccano ospitano Michele Mirabella regista e conduttore televisivo Rai per una lectio magistralis che verterà sulla consapevolezza delle proprie scelte, stile di vita sano, rispetto per l’ambiente. L’evento sarà introdotto da don Antonello Giannotti direttore dell’Ufficio di Pastorale della Salute e da don Nicola Galante dell’Ufficio Pastorale della Salute di Capua, dopo i saluti del Vescovo Mons. Pietro Lagnese, interverranno Vito Amendolara presidente Osservatorio Dieta Mediterranea, Mario Parillo presidente Campus Salute Caserta e Antonia Di Pippo in rappresentanza dei Circoli Laudato Si. Hanno aderito all’evento il Liceo Statale “Manzoni” di cui è preside Adele Vairo e il Comune di Caserta di cui è sindaco Carlo Marino.