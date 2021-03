P. MATESE – TROVATO COL FACCIA FRACASSATA

PIEDIMONTE MATESE – E stato ritrovato con la faccia sfracellata e sfracassata un operaio nella provincia di Caserta a Piedimonte Matese.

Questo un breve ‘sunto’ di quanto è accaduto un guardiano sparisce, ritrovato con la faccia fracassata in un casolare abbandonato. E’ accaduto ad un uomo di circa 50 anni, Sandrino, operaio occupato come guardiano presso un’azienda dell’alto casertano. Quando l’uomo non è rientrato a casa dopo il lavoro, i familiari hanno lanciato immediatamente l’allarme. Le forze dell’ordine si sono messi immediatamente sulle sue traccia recandosi in primis proprio sul posto di lavoro senza alcun esito. Le ricerche si sono poi concentrate nella zona circostante trovando l’uomo in stato confusionale e sanguinante con diverse ferite al volto in un casolare abbandonato.

Soccorso immediatamente, l’operaio è stato trasportato all’ospedale di Piedimonte Matese dove gli sono state riscontrate diverse fratture alle ossa facciali e a qualche costola.

I carabinieri stanno indagando su quanto accaduto all’uomo, ma quel che certo è che il 50enne è stato vittima di un’aggressione. Al momento sembrerebbe che ALESSANDRO QUESTO IL SUO NOME forse per lo choc e lo stato confusionale, non abbia fatto nessun nome.