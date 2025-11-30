PACE: SUBLIME PENSIERO? Osservando il centro, continua a strisciare il serpente sionista!

Articolo di Michele Letizia

Sabato 20 dicembre 2025 la rassegna di Arte e libri ANTONIOdelMONACO V edizione darà vita al secondo appuntamento del progetto LA CROCE;

1) LA CROCE- Storia e interpretazioni

2) LA CROCE-Pace sublime pensiero

3) LA CROCE- Uomo libertà e razzismo

4) L’evento si terrà presso la Chiesa di S. Maria degli Angeli adiacente Convento dei Frati Cappuccini in via Cappuccini 16 Arienzo CE .

Un appuntamento particolare con le arti, la ricerca, la storia, la religione e soprattutto la geopolitica.

Presenta l’evento Lucia Grimaldi giornalista e direttore di BELVEDERENEWS 2.0 (per il resto dei partecipanti e collaboratori, vedi locandina allegata).

Si prospetta una serata dinamica, tra danza, musica, pittura e letteratura.

Lo spazio ai relatori sarà nobilitato da vari argomenti al tavolo;

*Uno dei sigilli dell’Ordine del Tempio e il disegno di Daniela Colonna.

Daniela interpreta il sigillo dei templari maggiormente conosciuto e lo fa con due bambini, insieme, su di un cavallo, figura maschile (il combattente, la difesa) e figura femminile (la koinonìa, la comunione).

* L’uovo o la gallina? è nato prima, lo Stato di Israele o la Palestina?

Furono FENICI, e furono VENUSIANI…

* la Madonna nera e Notre Dame.

La dea MADRE e l’uomo nuovo tra NERI, GIALLI e BIANCHI, a chi

sono veramente dedicate le cattedrali gotiche?

* UOMO – LIBERTA’ e RAZZISMO, uno sguardo a

Nikolaj Aleksandrovič Berdjaev e a Robert Charroux

Argomenti, questi, che lasciano meditare in anticipo rispetto al previsto 20 dicembre.

Un’immagine che personalmente ho preso in considerazione, riconosciuta come puzzle di altre immagini, tessere che ci lasciano osservare (in testa pagina, in corso di lettura); uno sposalizio di PACE tra ISRAELE e PALESTINA, tra giudei e filistei, furono CANANEI e furono ancor prima FENICI e “ancor prima ancora” furono VENUSIANI, ospiti del pianeta. A questo sposalizio di mezzo capeggia l’immagine della pietra grezza che diventa squadrata (PIETRA FILOSOFALE).

Sempre allo stesso sposalizio si impianta un’altra immagine, una veduta aerea di una parte del Medio Oriente che trova come da sempre protagonisti il MEDITERRANEO e le terre tra EUROASIA e NORD AFRICA.

Il focus principale è legato al progetto del Canale di BEN GURION che i sionisti dovrebbero realizzare cancellando GAZA, e per rafforzare il Canale di SUEZ ai fini del traffico commerciale marittimo; BEN GURION CANAL = EXTERMINATION OF GAZA!

L’affare BEN GURION è a sua volta concorrente del progetto della nuova TRANSIBERIANA, che dalla Francia (secondo news, partirebbe dal Portogallo) debba percorrere con doppia linea ferroviaria, civile e commerciale, tutta l’EURASIA e giungere in PRC (CINA), chiaramente l’impresa NEW TRANS SIBERIAN sarebbe gestita da CERVELLO RUSSO e da MANI CINESI + da quelle di altri PAESI BRICS. Il conflitto tra Israele e Palestina sembra ammorbiditosi grazie ad accordi, investimenti, progetti che vedono coinvolti gli STATI UNITI D’AMERICA come mediatori, investitori e apparentemente PACIFEROUS ma è solo la maschera di guerrafondai sionisti. Il TRANS SIBERIAN PROJECT presenta ostacoli di percorso, uno dei più evidenti è il conflitto UCRAINO RUSSO, chi c’è dietro?

Fino a poco tempo fa il dollaro presentava un basso potere di acquisto, stava perdendo valore, perché? Da quasi quattro decenni, il valore dei beni e dei servizi importati negli Stati Uniti supera quello delle esportazioni. Ciò porta all’aumento dell’inflazione, che fa diminuire il valore del dollaro USA.

C’è di mezzo l’euro? Si, il serpente sionista striscia continuamente!

Prima di procedere è cosa giusta avere un’infarinatura di ciò che di nuovo c’è e c’è stato; il nuovo sistema BRICS che si oppone al sistema SWIFT.

I BRICS e SWIFT sono due sistemi interconnessi, ma in competizione.

SWIFT è la rete di messaggistica bancaria globale dominante, mentre i BRICS (un gruppo di economie emergenti, Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa) stanno edificando un sistema di pagamenti alternativo, noto come BRICS Pay, per ridurre la dipendenza dal dollaro USA e dallo SWIFT (questa alternativa utilizza le valute locali per le transazioni transfrontaliere, rendendola un sistema di pagamento alternativo e indipendente da SWIFT).

Ritornando al conflitto UCRAINO RUSSO comprendiamo che l’UCRAINA non desidera nulla a titolo di Nazione ma è solo burattino della mai edificata UNIONE EUROPEA, o quella che loro vorrebbero che fosse “STATI UNITI D’EUROPA”, comprendiamo che l’UCRAINA si prostra al conflitto perché la NATO vorrebbe sempre più insediarsi sotto casa della Federazione russa, comprendiamo che l’UCRAINA/GERMANIA/NATO hanno ripreso un progetto sionista che da prima di Cristoforo Colombo e passando per la SHOAH e per MARE NOSTRUM cambia nome nel tempo ma vive di famigerata pratica di STERMINIO. A questo progetto si sposa, in modo altrettanto ambizioso, quello della volontà di unificare le tre maggiori religioni, il GIUDAISMO, il CRISTIANESIMO, l’ISLAM; la nuova Chiesa che verrà sarà a KIEV!

Italiani, “brava gente”! Stiamo aiutando economicamente i servizi umanitari per gli sventurati di guerra o stiamo comprando armi? Si! Stiamo armando la GERMANIA e non l’UCRAINA, stiamo armando la GERMANIA, madre della NATO/OTAN (OTAN da Odino/Woden dio dei germani, dio della GUERRA), stiamo armando il nostro BOIA, stiamo armando una GERMANIA che ambisce a terza potenza mondiale e ciò spiega ulteriormente perché i conflitti principali del momento non trovano facilmente la pace. La GERMANIA, i sionisti, pretendono di gestire l’egemonia del MEDITERRANEO e limitrofi facendo finta di farsi spalleggiare dagli USA e strizzando l’occhio per alcuni comodati alla RUSSIA (e annessi) ma da sempre gestiti dalle latenti decisioni dell’UK e del VATICANO.

C’è stato un momento mediatico che si è manifestato come; “l’IRAN attacca ISRAELE…

Ma veramente crediamo che l’IRAN sia il cattivo e ISRAELE sia il buono?

L’IRAN si difende dalla minaccia sionista, probabilmente avrà già al tavolo un progetto di aprire canali commerciali marittimi che potrebbero collegare il MAR CASPIO e il MAR NERO con il GOLFO PERSICO, chiaramente un progetto sposato dal BRICS e ciò disturba la crescita del progetto STATI UNITI D’EUROPA/euro,00!

E’ risaputo che da sempre che la Russia corre verso ovest e la Germania corre verso est, di fatto nella storia conosciuta, nessun condottiero è riuscito a sventolare vittoria attaccando i russi, di fatto c’è che nel secondo dopoguerra, battezzate le volontà PATTO ATLANTICO e PATTO DI VARSAVIA e inaugurando quindi la GUERRA FREDDA nessuno ha mai virgolettato che il vero patto (latente ancora oggi) fu quello denominato CONDOMINIUM e l’amministratore di condominio è stato sempre la potenza sovietica, motivo ulteriore perché l’ONU nasce come ricovero di oligarchi nazisti che hanno “nipoti”, oggi come ieri, del signor-aggio; Rothschild docet!

PACE: SUBLIME PENSIERO? Godiamoci, momento dopo momento, un po’ di poesia!

Pace, sublime dono del Signore, carezza dello Spirito, vieni sul mondo a consolare ogni uomo, a risanare ogni cuore ferito dal peccato. Pacem, Pacem, dona nobis pacem in terris.

