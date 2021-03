Pacifico: da Sabato vaccini a Mondragone per i primi 100 non deambulanti

Ad affermarlo è Virgilio Pacifico Sindaco del Comune di Mondragone che ha inteso complimentarsi per il lavoro svolto dal Direttore Generale dell’asl di caserta Fernando Russo, dal direttore del locale distretto sanitario dott Severo Stefanelli e con i medici dell’aft di Mondragone.

“ Da sabato prossimo – afferma il Sindaco – le prime 100 persone non deambulanti dell’intero distretto sanitario 23 potranno effettuare il vaccino direttamente presso la sede del distretto sanitario di Mondragone in drive trough e cioè saranno vaccinati direttamente in auto senza scendere. Mentre saranno circa 20 le persone non deambulanti che riceveranno l’inoculazione del vaccina a domicilio.

Poi dai primi di aprile i medici dell’aft locale dovranno dare la loro disponibilità a vaccinare i propri assistiti direttamente presso il distretto di Mondragone. Tra questi medici si sono già dichiarati disponibili i dottori Gianni Gravano, Marianna Picone, Cennami Achille, De Martino Salvatore, Franchino Vincenzo, Treglia Assunta, Carlo Mortellaro, che intanto ringrazio. Mi auguro che nei prossimi giorni anche gli altri medici dell’aft del distretto 23 vogliano dare la loro disponibilità al fine di consentire ai propri pazienti di poter essere vaccinati direttamente nel distretto sanitario di Mondragone. “