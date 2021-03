Padroni dei cani distratti non raccolgono i loro bisogni. ABC chiede controlli da parte delle Guardie ambientali

Maddaloni. L’iniziativa di questa settimana della neonata associazione ABC riguarda i proprietari dei cani “distratti”, che quqnado escono per la consueta passeggiata dimenticano di raccogliere i bisogni dei loro animali, contribuendo a sporcare strade e marciapiedi.

Questo il comunicato:

La città di Maddaloni ha sicuramente molte problematiche che aspettano soluzioni da diverso tempo e che la pandemia che stiamo vivendo da oltre un anno ha messo in secondo piano. Tuttavia proprio in quest’ultimo anno così difficile, in cui abbiamo riscoperto e vissuto gli spazi che la nostra città offre, abbiamo continuato ad assistere ad un fenomeno deplorevole che non può più passare in secondo piano. Ci riferiamo all’ abbandono delle deiezioni canine che ha trasformato alcuni tratti del centro cittadino e delle periferie in un letamaio. A causa dei bisogni dei nostri amici a quattro zampe, i marciapiedi, stando alle segnalazioni, sono visibilmente impraticabili. Fare una normale passeggiata in tempi di restrizioni è diventata una vera e propria impresa.

Allo stato dei fatti si rende necessaria da parte della nostra Associazione in Movimento abc una campagna di sensibilizzazione di igiene ambientale per i proprietari dei cani affinché acquisiscano maggior rispetto dell’ ambiente, degli spazi pubblici, del decoro dell’ arredo urbano, dai marciapiedi alle aiuole, dalle strade a tutti gli spazi pubblici.

Abbiamo anche provveduto a mandare Pec all’ assessore all’ Ambiente e al Vice sindaco con l’ invito ad attivare più controlli da parte della Polizia municipale e delle Guardie Ambientali.

La malsana abitudine ad abbandonare ovunque le deiezioni canine è incivile e crea disagio e malumore ai cittadini che non possiedono animali, ma anche nella stragrande maggioranza dei padroni che hanno cura del proprio animale e rispetto delle norme civiche. Avremo cura di promuovere questa campagna di sensibilizzazione non solo attraverso post sui social ma anche con volantini affissi nei punti più sensibili della città, perché fortemente convinti che il rispetto di alcune semplici norme ci aiuta a vivere in un ambiente più decoroso, pulito ed igienico. Il nostro slogan sarà “DIAMOCI UNA MANO A MANTENERE PULITA QUESTA CITTÀ”.