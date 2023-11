Paesi che vai..luoghi ,detti, comuni ..Lo storico programma di Rai due arriva a Caserta

“Paese che vai… luoghi, detti, comuni…”, lo storico programma di RAI DUE, ideato,

scritto e condotto da Livio Leonardi, in onda ogni domenica pomeriggio dalle 14.00

alle 15.00, arriva a Caserta, sede di quella che per molti è la reggia più bella del

mondo. Livio Leonardi condurrà il pubblico in un viaggio nel tempo, seguendo le

tracce della grande dinastia borbonica e del sodalizio con il geniale architetto Luigi

Vanvitelli. E lo farà passeggiando fra i giardini, gli scaloni, le cappelle e i cortili di

questo patrimonio straordinario che tutto il mondo c’invidia.

Col consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il noto programma

di Rai Due, e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Livio

Leonardi – insignito proprio per questi motivi di importanti riconoscimenti quali

la Medaglia d’Oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e

della cultura italiana nel mondo – condurrà gli spettatori nel 1750, quando Carlo di

Borbone, re di Napoli, decise di costruire la “sua” nuova Reggia, una vera e propria

città-corte, simbolo del prestigio della dinastia borbonica, capace di superare tutte le

altre regge esistenti.

Livio Leonardi racconterà le travagliate vicende amorose di Ferdinando IV e sua

moglie, la regina Maria Carolina, passata poi alla storia, oltre che per lo spirito

libertino, anche per la sua profonda cultura, fino a creare una biblioteca all’interno

della reggia. Ma non solo, rivivremo la competizione della sovrana con la celebre

sorella Maria Antonietta di Francia, e delle straordinarie innovazioni vanvitelliane per

superare in bellezza la celebre reggia di Versailles. E proprio in questo dialogo

immaginario con la reggia cugina d’oltralpe scopriremo l’ambizioso progetto della

Real Colonia serica di San Leucio, un opificio per la lavorazione della seta e la

realizzazione di “Ferdinandopoli”, un’utopica “Città del Sole” per la quale Re

Ferdinando redisse uno statuto in cui, prima ancora della rivoluzione francese si

ripetono parole come libertà, uguaglianza e giustizia sociale.

Ma non è finita qui: “Paesi che vai…luoghi, detti, comuni…” attraverso il racconto di

Livio Leonardi ci condurrà nel parco della reggia, in un susseguirsi spettacolare di

cascate e fontane, un aspetto scenografico che non è sfuggito ai cineasti di tutto il

mondo che qui hanno ambientato molti cult movies, da Star Wars, al Codice da Vinci

a Mission Impossible, solo per citarne alcuni.

Infine, sempre con Livio Leonardi – vincitore del Premio Internazionale

“VISIONI” della Fondazione (Agnelli) Civita di Bagnoregio – ci si immergerà

nella suggestiva Solfatara di Pozzuoli, un antica caldera ancora attiva..