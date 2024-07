Il tour, preceduto da due concerti sold out al Razzmatazz di Barcellona e all’Olympia di Parigi l’ha visto esibirsi nei più gradi stadi d’Italia e come tappa conclusiva ha scelto la Planet Arena nella suggestiva cornice dei templi di Paestum.

Il cantautore, noto per la sua voce e i suoi testi emozionali ha deciso di portare in tour il suo ultimo disco “Relax”, che ha primeggiato in classifica FIMI nella prima settimana dalla sua uscita, assieme alle più celebri canzoni degli altri suoi due dischi, “Mainstream” ed “Evergreen”.