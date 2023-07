Paganese- Casertana: PARTECIPO’ AGLI SCONTRI CHE PORTARONO ALL’INCENDIO DI UN AUTOBUS OCCUPATO DA TIFOSI CASERTANI . 17ENNE RINTRACCIATO DAI CARABINIERI

E’ stato rintracciato dai Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere mentre si trovava in quella Piazza Adriano e condotto presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida a disposizione dell’A.G..

Il giovane, un 17enne di Caserta, sul quale pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’ufficio per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Salerno, era irreperibile dal 6 giu u.s. allorquando si era arbitrariamente allontanato dalla comunità presso cui era stato collocato in misura cautelare perché indagato in ordine a reati di “resistenza a p.u” e “devastazione e saccheggio” per i fatti occorsi il 22 gen 2023 in occasione dell’incontro di calcio “paganese – casertana.

In quella circostanza il giovane in concorso con altri tifosi ingaggiò scontri violenti che portarono all’incendio di un autobus occupato da tifosi casertani ed al ferimento e danneggiamento di personale e mezzi delle FF.OO.

All’atto del controllo il 17enne è stato trovato anche in possesso di 0,67 gr. di hashish e, per questo, segnalato al Prefetto.