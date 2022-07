Palamaggiò parte il progetto di rinascita

♥

Castel Morrone. Parte il progetto di rinascita del Palamaggiò, anche tramite l’avv.to Bosco, stipulato un accordo con l’azienda Mondo Camerette, con il presidente Giuseppe Caruso per la ricostruzione della struttura che giace abbandonata, tra i boschi di C. Marrone tristemente e mestamente, oggetto anche di un incendio, che ne stava decretando la fine.

Alla fine del tunnel sembra esserci la luce, entusiasta anche il sindaco di Castel Morrone, Gianfranco della Valle, che ha colto con sorpresa la sfida, dichiarandosi piacevolmente sorpreso e contento.

Dopo il fallimento della Vittipì, finito alla sezione fallimentare del tribunale di S. Maria Capua Vetere, presentata l’istanza ora il progetto coperto o accompagnato da fondi sembrerebbe sicuri, con l’offerta, ora c’è bisogno del supporto delle associazioni e di una cordata di imprenditori che credano seriamente nel progetto e non ultimo il supporto della tifoseria, dell’ inferno bianconero.

Dunque dopo la presentazione dell’istanza, si spera che le lungaggini procedurali non fermino questo, ambizioso e bellissimo progetto di ricostruzione di una struttura lasciata a sé stessa che aveva subito anche un raid vandalico incendiario alcuni mesi fa che per molti era stato un po’ come il colpo di grazia definitivo con la mano della camorra.

Ci vorrà un po’ di tempo per le pratiche burocratiche ma il teatro dei sogni casertano dove si sono scritte pagine memorabili di sport, lo scudetto della JuveCaserta di Nando Gentile e Schekleford, e concerti bellissimi di artisti di fama internazionale e italiani sempre sold out, da Jovanotti a Vasco Rossi passando anche per artisti e gruppi stranieri più o meno famosi, il Palamaggiò potrebbe riaprire i battenti ai grandi eventi sportivi e musicali.