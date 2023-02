Palazzo abbattuto a San Benedetto . Avanza il pericolo “Amianto”

Caserta. Continua a far parlare di se il palazzo che si trova a San Benedetto , angolo via S.Antonio , abbattuto da circa 2 anni per una ristrutturazione mai avvenuta. Alla nostra redazione, negli ultimi giorni , stanno arrivando numerose segnalazioni secondo le quali la settimana scorsa una squadra di operai, rigorosamente in tuta e mascherina protettiva, hanno fatto un sopralluogo sul posto per rimuovere, sembra , alcuni pannelli di Amianto

L’ episodio ha ovviamente allertato i residenti adiacenti alla zona i quali sono molto preoccupati anche perchè ad oggi nessuno li ha tranquillizzati ne tantomeno date notizie ufficiali sull accaduto.

Continueremo a seguire il caso con attenzione .