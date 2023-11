Palazzo dell’Asl senza rampe per i disabili Riscossa di Maddaloni scrive alla Direzione Provinciale e Distrettuale

MADDALONI – Tra le tematiche che Riscossa di Maddaloni ha a cuore e studia c’è anche quella

dei diritti dei disabili. Tenendo fede a questo compito, il movimento politico ha da poco messo in

evidenza la mancanza di rampe d’accesso dedicate a persone con difficoltà deambulatorie nella sede

maddalonese dell’Asl di Caserta. Sono diverse le segnalazioni e le testimonianze dei cittadini

raccolte in queste ultime settimane.

Per questo motivo il segretario Franco Roberti, raccogliendo le istanze degli iscritti, ha inoltrato due

missive indirizzate rispettivamente al Distretto 13 dell’ Asl sedente in Maddaloni alla via Caudina e,

contestualmente, all ‘Asl della direzione provinciale di Caserta.

“Resta inconcepibile come, nell'epoca attuale, – spiega il segretario l’ accesso ad una struttura

sanitaria sia interdetto a coloro che, senza se e senza ma, dovrebbero essere i massimi fruitori dei

servizi sanitari medesimi. Difatti le persone diversamente abili e/o anziani con evidenti difficoltà

deambulatorie, allo stato, non possono accedere nella struttura, poichè questa dotata di scale

d’ accesso obbiettivamente insormontabili per i fruitori della struttura medesima”.

Ovviamente il movimento politico “Riscossa di Maddaloni” continuerà a seguire la vicenda

attendendo risposte concrete da parte degli organi competenti.