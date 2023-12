Palazzo Paternò, Caserta. Sostieni la ricerca di Fondazione Telethon: il 17 dicembre la V edizione della manifestazione per la raccolta fondi

Nella suggestiva location rappresentata dallo storico Palazzo Paternò sito in Via San Carlo n° 140 – Caserta, si terrà, domenica 17 dicembre, la quinta edizione dell’evento piú atteso: la raccolta fondi di Telethon alla quale la Città di Caserta- la manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune, della Camera di Commercio, della Confesercenti e della Fondazione Telethon– si sta preparando con entusiasmo in vista di un appuntamento così importante, ormai alle porte.

La campagna di raccolta fondi è promossa dal Coordinamento Provinciale Telethon di cui è referente per Caserta Melina Cortese Cimitile, in collaborazione con Loreto Scala titolare del Ristorante Loreto di Caserta.

In un intreccio di emozioni, tra note di armonia e solidarietà, si è invitati a partecipare ad una straordinaria giornata che si propone come un’occasione unica per sostenere “una grande impresa collettiva che risponde all’appello di chi lotta contro una malattia genetica rara attraverso la ricerca scientifica”.

“Vogliamo far avanzare la ricerca biomedica verso la cura delle malattie genetiche rare, perché per noi ogni vita conta.

Lavoriamo quindi ogni giorno per trasformare la ricerca scientifica d’eccellenza in risultati accessibili a tutti i pazienti.

Per farlo, abbiamo bisogno che il lavoro dei nostri ricercatori, dei nostri istituti, abbia linfa continua: per questo coinvolgiamo tante persone generose, tutto l’anno, in una grande sfida collettiva”.

La kermesse si svolgerà dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 22.30 e vedrà la presenza di artisti e associazioni desiderosi di apportare il proprio contributo alla causa benefica; e lo faranno attraverso l’arte, la musica, le voci, la cultura e la storia.

Saranno inoltre presenti degli stand fieristici natalizi, con prodotti artigianali e gastronomici provenienti dal nostro territorio.