Palermo-Casertana queste le probabili formazioni

Domani pomeriggio andrà di scena la sfida tra Palermo e Casertana, due squadre che non hanno cominciato benissimo il loro campionato e che stanno cercando piano piano di rialzarsi. Per la squadra rosanero mancheranno per squalifica Saraniti e invece per infortunio Almici e Santana. Non sappiamo invece come scendera in campo la Casertana, nella serata di ieri la società ha fatto sapere che sono risultati positivi ben 7 membri della squadra, questo rende impossibile ipotizzare una formazione visto che i nomi dei positivi non sono stati fatti.

PALERMO : Pelagotti; Accardi , Somma, Marconi, Crivello; Odjer, Luperini ; Kanoute, Rauti , Floriano ; Lucca.