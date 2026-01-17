CronacaMEDIO ORIENTE

Palestina, Donne in Nero in piazza

Di Anna Rita Canone
Flag of Palestine

Caserta, 17 gennaio 2026.

Mentre le notizie che giungono dalla Palestina sono sempre più drammatiche (Eye on Palestine cita dati del Ministero Palestinese della Salute di ieri: 14 martiri, 2 dell’altro ieri e 2 ritrovati, 18 feriti nelle 24 ore precedenti, molte vittime sepolte ancora sotto le macerie, per un totale di 463 vittime dal cessate il fuoco dell’11 ottobre 2025, 1.265 feriti e 712 ritrovamenti. 71.455 martiri e 171.347 feriti dal 7 ottobre 2023), Caserta scende in piazza con una  nuova manifestazione organizzata dal gruppo pacifista Donne in Nero.

Il gruppo è nato da Women in Black, “una rete mondiale di donne impegnate per la pace e la giustizia e attivamente contrarie all’ingiustizia, alla guerra, al militarismo e ad altre forme di violenza. Come donne che vivono queste esperienze in modi diversi in diverse regioni del mondo, sosteniamo i movimenti delle altre. Un obiettivo importante è sfidare le politiche militariste dei nostri governi. Non siamo un’organizzazione, ma un mezzo di comunicazione e una formula per l’azione.

Stamattina la manifestazione è stata in Piazza Dante.